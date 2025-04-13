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Рыбак случайно нашел на берегу Камы ржавый снаряд неизвестного происхождения

В Пермском крае рыбак обнаружил на берегу Камы ржавый снаряд
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Камские Зори|Добрянский округ/VK

В Пермском крае рыбак случайно нашел на берегу Камы покрытый ржавчиной снаряд неизвестного происхождения. Об этом сообщают «Камские зори».

Инцидент произошел 12 апреля на берегу реки Камы возле деревни Ключи. Мужчина, который там рыбачил, случайно обнаружил предмет, похожий на снаряд, и сообщил об этом в полицию.

Прибывшие на место специалисты заключили, что это осколочно-фугасный снаряд калибром 100 миллиметров — прочесть маркировку не удалось из-за коррозии металла. В головной части боеприпаса имелся взрыватель, и это сделало транспортировку на полигон невозможной. Саперы обезвредили снаряд на месте.

До этого во время земляных работ в Волгограде нашли фугасную авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Его вывезли на полигон и уничтожили.

Ранее на чердаке здания в Москве нашли целый ящик с минами-«лепестками».

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