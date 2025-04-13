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В Британии матери ученицы запретили приходить в школу после жалобы о пропаганде смены пола

Школа в Британии закрыла вход для женщины за жалобу о пропаганде смены пола
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Depositphotos

Жительнице Великобритании запретили приходить в школу, где учится ее 11-летняя дочь, после того, как она в интернете выразила возмущение тем, что педагоги рассказывают детям о трансгендерной идентичности. Об этом пишет газета Telegraph.

По ее данным, мать девочки в сети раскритиковала учителей за то, что они «подтверждают трансгендерную идентичность детей в возрасте девяти лет». После этого администрация учебного заведения запретила ей приближаться к школе, а через восемь месяцев сообщила женщине, что она может приходить, если согласится не очернять репутацию школы в интернете и будет заранее предупреждать о визитах, чтобы «сотрудники могли чувствовать себя подготовленными».

До этого президент США Дональд Трамп распорядился, чтобы трансгендерные женщины (мужчины по рождению) содержались в мужских тюрьмах. Распоряжение главы государства под заголовком «Защита женщин от экстремизма гендерной идеологии и восстановление биологической истины в федеральном правительстве» получили федеральные тюрьмы. Заключенным также будет запрещено проводить операции по смене пола.

В указе американского лидера говорится, что попытки уничтожить «биологическую реальность пола» наносят ущерб женщинам, лишая их достоинства, безопасности и благополучия.

Ранее сообщалось, что лейбористы сворачивают планы по упрощению процедуры смены пола в Британии.

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