Британские лейбористы намерены отказаться от планов по упрощению процедуры смены пола

Times: лейбористы сворачивают планы по упрощению процедуры смены пола в Британии

Правящие в Великобритании лейбористы приостановили работу по упрощению процедуры смены пола гражданами страны. Об этом, ссылаясь на источники, сообщает газета Times.

По словам собеседников издания, Лейбористская партия приостановила работу над планами по упрощению процедуры легальной смены пола, так как обеспокоилась существенным ростом популярности правых из Reform UK. Поэтому эти реформы больше не являются приоритетными для кабинета министров. Ожидается, что их вообще отменят.

Один из источников Times подчеркнул, что продвижение таких планов дало бы американскому мультимиллиардеру Илону Маску дополнительные аргументы для нападок на власти Великобритании.

24 января сообщалось, что Государственный департамент США прекратил рассмотрение поступивших от граждан заявок на смену пола в паспорте.

Ранее Трамп подписал указ о признании в США только мужского и женского полов.