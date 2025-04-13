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В России создают перечень надежных рекрутеров для иностранных студентов

Минобрнауки создает список проверенных рекрутеров для студентов-иностранцев
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Российское Минобрнауки начало создавать перечень добросовестных рекрутеров иностранных студентов, заявил ТАСС замглавы ведомства Константин Могилевский.

По его словам, сейчас министерство разрабатывает подходы к этому списку и проекты нормативных документов, которые позволят сформировать такой перечень.

«А пока рекомендуем нашим университетам внимательнее смотреть на своих партнеров и не связываться с теми, кто ранее кого-то уже подвел», — посоветовал чиновник.

Он добавил, что Россия дает возможность иностранцам получить образование, чтобы помочь развиваться экономикам дружественных стран.

«Этим мы отличаемся от Запада, который попросту «высасывает мозги» из других стран, заполучает к себе умных людей из-за рубежа и оставляет их у себя», — заключил Могилевский.

В конце марта министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заявил о необходимости повышения качества отбора иностранных студентов российскими вузами. Он считает, что лучше не выполнить показатели, а взять тех, кто действительно мотивирован на получение высшего образования в РФ.

Ранее российский университет принял иностранцев, не способных освоить программу.

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