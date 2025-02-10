Российский университет принимал иностранцев, не способных освоить программу

В Ульяновске четырех руководителей Ульяновского государственного технического университета обвинили в превышении полномочий. По версии следствия, с их подачи в образовательное учреждение принимали иностранных студентов, которые не знали русского языка и были неспособны осваивать программу. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ.

В отношении сотрудников возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия» УК РФ. Согласно материалам расследования, с 2022 по 2025 год в университет были необоснованно зачислены не менее 129 иностранцев. В общей сложности вуз получил из бюджета на этих учащихся около 20 млн рублей.

Трое обвиняемых решением суда были заключены под стражу, четвертый находится под домашним арестом.

В рамках расследования дела правоохранительные органы провели рейды и обыски в студенческом общежитии университета.

«В ходе них изъяты интересующие следствие предметы и документы. Также среди студентов установлены нарушители порядка постановки на воинский учет. На допрос доставлены студенты вуза, не владеющие русским языком», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее в Петербурге вуз подал в суд на студентку, отказавшуюся от работы в Мариуполе.