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В Ленобласти шестилетняя девочка проглотила воздушный шарик

В Ленобласти ребенок попал в больницу, съев воздушный шарик
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Павел Лисицын/РИА Новости

В Выборгском районе Ленинградской области ребенок попал в больницу, проглотив воздушный шарик. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Инцидент произошел 4 февраля в Высоцке, шестилетнюю девочку госпитализировали с подозрением на проглоченное инородное тело, выяснилось, что ребенок скомкал воздушный шарик и проглотил его целиком.

Подробности о состоянии несовершеннолетней неизвестны. Врачи решают вопрос о необходимости проведения хирургического вмешательства.

До этого сообщалось, что хирурги городской детской клинической больницы Омска спасли двухлетнего мальчика, который проглотил 70 магнитных шариков от игрушки. Операция длилась более четырех часов, магниты успели притянуться друг к другу в плотное кольцо, произошла перфорация кишечника. Хирургам удалось извлечь все 70 шариков.

Ранее в Оренбургской области ребенок разгрыз и проглотил наконечник ртутного градусника.

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