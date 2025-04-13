Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В РПЦ объяснили, чем радость отличается от веселья

Патриарх Кирилл: между радостью и весельем есть существенная разница
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Веселье — это поверхностная эмоция, а радость — состояние души, дарованное Господом. Об этом рассказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди после литургии в храме Христа Спасителя в Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим), его цитирует РИА Новости.

По словам патриарха, радость обретается через молитву, через свершение добрых дел, а не от просмотра юмористических телепередач.

«‎Если все добрые дела сопровождаются радостью, то это значит, Господь в ответ на наши добрый дела или в ответ на наши молитвы прикасается к нам своей благодатью и дарит нам некий знак, свидетельствующий о том, что он рядом с нами»‎, — сказал он.

Кирилл добавил, что радость возвышает душу человека, освобождает ее от тяжести жизненных обстоятельств.

До этого патриарх Кирилл рассказал, что христиане XXI века могут попасть в Царство Божие, только отвечая на любовь Бога взаимностью, поскольку каждый человек призван к счастью. Патриарх добавил, что любой человек наделен даром Божьим — свободной волей, каждый может избрать жизнь и «достичь богоуподобления». Однако при этом, человек может выбрать и другой путь, «безбожной и безблагодатной жизни и отпадения от Царствия Небесного». Предстоятель РПЦ указал, что это именно та причина, по которой Господь не спасает людей без их желания.

Ранее патриарх Кирилл рассказал, для чего нужно читать молитвы о здоровье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами