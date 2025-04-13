В РПЦ объяснили, чем радость отличается от веселья

Веселье — это поверхностная эмоция, а радость — состояние души, дарованное Господом. Об этом рассказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл в проповеди после литургии в храме Христа Спасителя в Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим), его цитирует РИА Новости.

По словам патриарха, радость обретается через молитву, через свершение добрых дел, а не от просмотра юмористических телепередач.

«‎Если все добрые дела сопровождаются радостью, то это значит, Господь в ответ на наши добрый дела или в ответ на наши молитвы прикасается к нам своей благодатью и дарит нам некий знак, свидетельствующий о том, что он рядом с нами»‎, — сказал он.

Кирилл добавил, что радость возвышает душу человека, освобождает ее от тяжести жизненных обстоятельств.

До этого патриарх Кирилл рассказал, что христиане XXI века могут попасть в Царство Божие, только отвечая на любовь Бога взаимностью, поскольку каждый человек призван к счастью. Патриарх добавил, что любой человек наделен даром Божьим — свободной волей, каждый может избрать жизнь и «достичь богоуподобления». Однако при этом, человек может выбрать и другой путь, «безбожной и безблагодатной жизни и отпадения от Царствия Небесного». Предстоятель РПЦ указал, что это именно та причина, по которой Господь не спасает людей без их желания.

Ранее патриарх Кирилл рассказал, для чего нужно читать молитвы о здоровье.