Патриарх Кирилл рассказал, для чего нужно читать молитвы о здоровье

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, что молитва для «подлинного выздоровления» является важной для человека после болезни. Об этом сообщает РИА Новости.

«Молитва Господу в состоянии, когда мы находимся в физической расслабленности из-за разного рода болезней, является непременным условием по-настоящему подлинного выздоровления», — заявил патриарх Кирилл.

По словам священнослужителя, Божественная сила помогает не только больным, но и врачам в принятии верных решений. Молитва, по словам патриарха, способна укрепить силы человека и помочь выходить из трудных обстоятельств.

До этого патриарх Кирилл заявил, что реакция граждан России на теракт в «Крокус Сити Холле» показала, что в народе сохраняется мощная духовная сила. По мнению клирика, важно, чтобы эта сила затрагивала как можно больше людей, потому что тогда никто не будет оставаться в стороне, а вера станет крепче.

27 марта патриарх Кирилл, комментируя теракт в «Крокус Сити Холле», призвал не пугать людей русским национализмом, поскольку его «не существует в природе», и об этом знает каждый. Владыка также отметил, что те, кто стоит за терактом в «Крокусе», пытались использовать внутренние проблемы с миграционной ситуацией в РФ, а также столкнуть сторонников двух традиционных религий — христианства и ислама.

Ранее глава РПЦ призвал мигрантов выучить русский язык и традиции России.