Появилось видео с «башкирским Хатико», который лишился хозяина при пожаре

В Уфе пес почти месяц ждет своего хозяина на месте сгоревшего дома

В Уфе пес почти месяц ждет своего хозяина на месте сгоревшего дома. Историю «башкирского Хатико» рассказали в Telegram-канале ГУ МЧС России по Башкортостану.

62-летнего хозяина собаки нашли под завалами после пожара в СНТ «Надежда». Инцидент произошел 24 марта, с этого дня пес не покидает пепелище. Сотрудники МЧС пытались забрать четвероногого друга, однако он никого не подпустил к себе. Неравнодушие жители приносят псу еду и воду, пытаются окружить заботой и теплом.

«До сих пор возле дома сидит собака. Пес не уходит с пепелища и преданно ждет хозяина», — говорится в сообщении спасателей.

До этого стало известно об еще одном «Хатико» — из Таиланда. По словам местных жителей, пожилая собака по кличке Му Дэнга всегда находилась рядом со своим хозяином — бездомным, который продавал товары у магазина. В ноябре 2024 года мужчины не стало. Несмотря на это, верный пес оказывается покидать свое место, ожидая возвращения человека.

Жители решили позаботиться о Му Дэнге и купили ему удобные одеяла, игрушки и еду.

Ранее слепая и глухая собака вернулась к хозяину после трех дней разлуки.