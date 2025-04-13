Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Появилось видео с «башкирским Хатико», который лишился хозяина при пожаре

В Уфе пес почти месяц ждет своего хозяина на месте сгоревшего дома

В Уфе пес почти месяц ждет своего хозяина на месте сгоревшего дома. Историю «башкирского Хатико» рассказали в Telegram-канале ГУ МЧС России по Башкортостану.

62-летнего хозяина собаки нашли под завалами после пожара в СНТ «Надежда». Инцидент произошел 24 марта, с этого дня пес не покидает пепелище. Сотрудники МЧС пытались забрать четвероногого друга, однако он никого не подпустил к себе. Неравнодушие жители приносят псу еду и воду, пытаются окружить заботой и теплом.

«До сих пор возле дома сидит собака. Пес не уходит с пепелища и преданно ждет хозяина», — говорится в сообщении спасателей.

До этого стало известно об еще одном «Хатико» — из Таиланда. По словам местных жителей, пожилая собака по кличке Му Дэнга всегда находилась рядом со своим хозяином — бездомным, который продавал товары у магазина. В ноябре 2024 года мужчины не стало. Несмотря на это, верный пес оказывается покидать свое место, ожидая возвращения человека.

Жители решили позаботиться о Му Дэнге и купили ему удобные одеяла, игрушки и еду.

Ранее слепая и глухая собака вернулась к хозяину после трех дней разлуки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами