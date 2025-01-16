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Слепая и глухая собака вернулась к хозяину после трех дней разлуки

UPI: в США слепой и глухой пес вернулся к своему владельцу спустя 3 дня после пропажи
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Photo courtesy of the Horn Lake Animal Shelter/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В США слепая и глухая собака вернулась к хозяину после трех дней разлуки, пишет UPI.

Спасатели животных из Хорн-Лейк, штат Миссисипи, помогли слепой и глухой собаке по кличке Бобо вновь встретиться со своим владельцем. Этот 16-летний йоркширский терьер пропал из дома и был найден застрявшим в заборе спустя три дня.

По информации приюта для животных, местные полицейские первые связались с организацией, сообщив о собаке, оказавшейся в затруднительном положении. Волонтеры, прибывшие на место инцидента, сразу узнали Бобо, который каким-то образом смог уйти более чем на километр от родного дома.

«Бобо жив, в безопасности и теперь снова дома. Это стало возможным благодаря неравнодушию местных жителей, которые заметили собаку и решили ей помочь», — говорится в сообщении.

Ранее полицейские в США поймали свинью, сбежавшую из приюта.

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