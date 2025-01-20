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«Хатико» из Таиланда каждый день ждет своего хозяина возле магазина

Mustsharenews: в Таиланде собака каждый день ждет у магазина, что ее хозяин вернется
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В Таиланде собака каждый день ждет своего хозяина возле магазина, пишет Mustsharenews.

В Таиланде пожилая собака по кличке Му Дэнга завоевала сердца местных жителей после того, как отказалась покинуть свое место перед магазином 7-Eleven. За это она получила прозвище «Хатико из Кората».

Люди рассказали, что питомица всегда была рядом со своим хозяином — бездомным, который продавал товары в этом районе. В ноябре 2024 года мужчина умер, но, несмотря на это, верный пес отказывается покидать свое место, по-видимому, ожидая возвращения человека.

Преданность собаки объединила местное сообщество, и каждый внес свою лепту, чтобы позаботиться о животном. Жители купили Му Дэнгу удобные одеяла, некоторые принесли игрушки. Из-за этого волонтерам пришлось поставить табличку, что псу нельзя давать молоко и говяжью печень.

Ранее слепая и глухая собака вернулась к хозяину после трех дней разлуки.

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