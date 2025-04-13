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Два человека погибли в результате крушения небольшого самолета на севере ФРГ

Bild: два человека погибли в результате крушения самолета на севере Германии
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Clara Margais/Global Look Press

Два человека погибли в результате крушения небольшого самолета в городе Зальцгиттер (федеральная земля Нижняя Саксония) на севере Германии. Об этом пишет газета Bild.

Как пишет издание, самолет упал на территории сталелитейной компании Salzgitter AG. В 9:45 по местному времени (10:45 мск) в пожарную службу поступила информация о происшествии. Трагедия, как уточняется, произошла сразу после взлета.

Пролетев чуть меньше километра, самолет рухнул между двумя цехами. Произошел пожар — на месте ЧП работают сотрудники экстренных служб. По предварительным данным, как отмечает Bild, погибли оба пилота. О причинах случившегося не уточняется.

Вечером 10 апреля туристический вертолет Bell 206L-4 LongRanger IV, совершавший обзорный полет над акваторией Нью-Йорка, потерпел крушение и рухнул в воды реки Гудзон близ Статуи Свободы.

На борту находились шесть человек — пилот и пятеро пассажиров. Среди них — глава испанского филиала немецкого концерна Siemens Агустин Эскобар, его жена и трое детей, сообщают американские СМИ. Никого из находившихся на борту людей спасти не удалось.

Ранее появилось видео падения вертолета в реку Гудзон.

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