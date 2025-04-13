Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские школьники испортили звезду и сломали плитку у недавно открытого Вечного огня

В Пермском крае школьники испортили звезду и сломали плитку у Вечного огня
close
Telegram-канал «Осинский округ»

В Пермском крае школьники-вандалы повредили недавно открытый Вечный огонь. Об этом сообщает администрация Осинского округа.

Инцидент произошел в городе Оса, где 23 февраля открыли Вечный огонь. Школьники испортили звезду и сломали плитку у монумента. Сообщается, что по факту случившегося уже написано заявление в правоохранительные органы.

«Уважаемые родители, призываем вас поговорить с вашими детьми о важности уважения к памятникам и традициям нашей страны», — призвали в городской администрации.

До этого в Чебоксарах трое подростков в возрасте от 16 до 17 лет пили пиво возле Вечного огня и заплевали его шелухой от семечек. В отделе полиции у них спросили даты начала и окончания Великой Отечественной войны, и один из них ответил «без понятия».

Ранее свердловчанина, прикурившего сигарету от Вечного огня, посадили на три года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами