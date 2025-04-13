У побережья Южных Курил зафиксировали землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у побережья Южных Курил. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на начальника сейсмологической станции «Южно-Сахалинск» Елену Семенову.

По ее словам, подземные толчки зафиксировали в акватории Охотского моря. Они произошли 13 апреля примерно в 20:13 по местному времени (12:13 мск).

«Эпицентр находился в 227 км северо-западнее необитаемого острова Симушир, очаг — на глубине 400 км», — уточнила специалист.

Семенова добавила, что жители села Малокурильское на острове Шикотан могли ощутить подземные толчки силой два балла. При этом власти не объявляли об угрозе возникновения цунами в зоне природного катаклизма.

Утром 13 апреля на территории Таджикистана произошло землетрясение магнитудой 5,9. В Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC) рассказали, что эпицентр стихийного бедствия располагался на расстоянии более 170 км от города Худжанд. Очаг, в свою очередь, залегал на глубине 16 км.

В результате подземных толчков в республике оказались частично разрушены 17 жилых домов. Никаких сведений о пострадавших не поступало.

Ранее в Мьянме при ликвидации последствий мощных землетрясений спасли мужчину, находившегося под завалами в течение пяти дней.