Власти Таджикистана рассказали о разрушениях из-за утреннего землетрясения

В Таджикистане при землетрясении пострадали 17 домов и школа

В результате утреннего землетрясения в Таджикистане оказались частично разрушены 17 жилых домов, находящихся в эпицентре подземных толчков. Об этом сообщил Центр управления кризисными ситуациями Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне (КЧС) при правительстве республики.

«По предварительным данным, 17 жилых строений и одна школа частично разрушены в эпицентре землетрясения на востоке Таджикистана», — говорится в сообщении.

По данным КЧС, эпицентр подземных толчков находился в 160 км к северо-востоку от Душанбе, в Раштском районе. По данным таджикских сейсмологов, магнитуда землетрясения там составила 5, в Душанбе — 4. Для оценки ущерба в пострадавший район выехала комиссия КЧС.

Мощное землетрясение произошло в Таджикистане утром 13 апреля. По данным EMSC, подземные толчки зафиксированы в 04:24 по времени UTC (07:24 мск). Очаг залегал на глубине 16 км.

Толчки также ощущались в Узбекистане. По данным Центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС республики, в Ташкенте сила землетрясения составила два балла, еще в семи регионах страны зафиксированы толчки 2-3 балла. Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее китайские исследователи предупредили о риске новых землетрясений в Азии.