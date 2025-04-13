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Из-за семейной ссоры в Самаре произошла массовая драка подростков со взрослыми мужчинами

В Самаре произошла массовая драка из-за семейной ссоры

В Самаре из-за семейной ссоры произошла массовая драка подростков со взрослыми мужчинами. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Самара».

Инцидент произошел возле дома №55 на улице Стара-Загора. Мужчина выяснял отношения со своей супругой и в какой-то момент попытался ее избить, однако за женщину вступилась компания подростков.

В результате произошла массовая драка между несовершеннолетними и взрослыми мужчинами. Конфликт частично попал на видео, и на кадрах видно, как компания избивает человека ногами.

До этого жители Новой Москвы пожаловались на уличные бои школьников. Около 20 молодых людей устроили массовое побоище посреди дороги, на видео с места событий слышны крики и оскорбления. Некоторых участников задержали и доставили в полицейский участок, другим удалось убежать от полицейских.

Ранее страдающий от буллинга омский школьник напал на одноклассника, который его травил.

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