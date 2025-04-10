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Жители Новой Москвы пожаловались на уличные бои школьников

Подростки подрались прямо на проезжей части в Новой Москве

Подростки избивали друг друга на улице в Новой Москве. Видео драки публикует Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Потасовка произошла накануне вечером на проезжей части в Вороново. Судя по кадрам, около 20 молодых людей устроили массовое побоище посреди дороги, на видео с места событий слышны крики и оскорбления.

Зачинщики драки специально приехали в поселок из Троицка. Среди участников в основном были замечены подростки, которые еще учатся еще в средней школе. Некоторых из них задержали и доставили в полицейский участок, другим удалось убежать от полицейских. В УМВД ситуацию не комментировали.

Ранее участники свадебного кортежа в Карачаево-Черкесии устроили массовый таран машин и стрельбу.

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