Страдающий от буллинга омский школьник напал на одноклассника, который его травил

В Омске подросток оскорблял сверстника и был им избит, сообщает Следком.

Предварительно, ученик одной из школ города травил своего одноклассника. Обиженный школьник решил отомстить обидчику и напал на него. Новости об этом инциденте появились в соцсетях, однако о характере травм, полученных жертвой, не сообщалось.

Тем не менее председатель СК России Александр Бастрыкин распорядился организовать доследственную проверку о совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетнего и предоставить ему доклад по ее результатам.

До этого в Петербурге подростка подкараулили у школы и избили за комментарий под постом девушки. В итоге с переломом скулы, множественными ушибами и сотрясением мозга пострадавшего госпитализировали, он по-прежнему остается в больнице. Мать школьника обратилась в полицию. Злоумышленников, которые, вероятно, действовали из мести, уже разыскивают.

Ранее в российской школе подростки устроили массовую драку в туалете.