На Филиппинах проснулся один из крупнейших вулканов

Вулкан Канлаон на Филиппинах выбросил столб пепла на высоту около 4 км

На центральном филиппинском острове Негрос началось извержение вулкана Канлаон. Об этом сообщила пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии Филиппин в соцсети Х.

Извержение началось 8 апреля в 5:51 по местному времени (00:51 мск). По данным сейсмологов, проснувшийся вулкан выбросил столб пепла и дыма на высоту около 4 км. В районе вулкана объявили третий уровень опасности, который предполагает повышенную вулканическую активность и возможность внезапных извержений.

Канлаон – один из крупнейших вулканов на Филиппинах, высота которого составляет 2435 м, а диаметр основания – 30 км. В последний раз он извергался в декабре 2024 года — тогда из шестикилометровой опасной зоны эвакуировали около 47 тыс. жителей.

В феврале Камчатский филиал геофизической службы РАН сообщил, что российские сейсмологи зафиксировали 118 землетрясений за сутки на вулкане Безымянный. По данным экспертов, вулкан готовится к извержению. Если этот процесс начнется, то выброс пепла может происходить на высоту до 15 км над уровнем моря.

Вулкан Безымянный расположен в 40 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района. Его высота составляет 3 км. Последнее извержение Безымянного происходило в июле 2024 года.

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