Россиянам объяснили, как прожить месяц почти без денег

Сократив ежедневные траты хотя бы на короткий период, можно навести порядок в своем финансовом планировании. Об этом агентству «Прайм» рассказала аналитик Банки.ру Эряния Бочкина.

В беседе с агентством аналитик изложила идею «финансового детокса». По ее словам, подобная практика стала особенно востребованной на фоне стремительного удорожания.

«Можно начинать с коротких периодов — например, недели или месяца. Составляйте планы покупок, чтобы сократить спонтанные расходы», — сказала Бочкина.

Эксперт напомнила, что отказ от лишних трат на определенный промежуток времени будет особенно полезным для шопоголиков.

Среди прочего Бочкина рассказала, что простые правила, вроде прекращения покупок ненужных вещей, домашней пищи, сокращения затратных развлечений и осознанный подход к потреблению позволят существенно повысить финансовую грамотность и снизить расходы.

До этого основатель сервиса «ЛОВИCASHBACK» Ислам Ахмедшин рассказал «Газете.Ru», что развитие осознанного подхода к управлению денежными средствами позволяет не только обеспечить текущие потребности, но и подготовиться к будущим вызовам. Также он перечислил ключевые инструменты, которые помогают достигать таких целей.

Ранее россияне рассказали о способах ведения учета доходов и расходов.