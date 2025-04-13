Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам объяснили, как прожить месяц почти без денег

Аналитик Бочкина: сокращение ежедневных трат позволит накопить нужную сумму
close
Gala Kovalchuk/Shutterstock/FOTODOM

Сократив ежедневные траты хотя бы на короткий период, можно навести порядок в своем финансовом планировании. Об этом агентству «Прайм» рассказала аналитик Банки.ру Эряния Бочкина.

В беседе с агентством аналитик изложила идею «финансового детокса». По ее словам, подобная практика стала особенно востребованной на фоне стремительного удорожания.

«Можно начинать с коротких периодов — например, недели или месяца. Составляйте планы покупок, чтобы сократить спонтанные расходы», — сказала Бочкина.

Эксперт напомнила, что отказ от лишних трат на определенный промежуток времени будет особенно полезным для шопоголиков.

Среди прочего Бочкина рассказала, что простые правила, вроде прекращения покупок ненужных вещей, домашней пищи, сокращения затратных развлечений и осознанный подход к потреблению позволят существенно повысить финансовую грамотность и снизить расходы.

До этого основатель сервиса «ЛОВИCASHBACK» Ислам Ахмедшин рассказал «Газете.Ru», что развитие осознанного подхода к управлению денежными средствами позволяет не только обеспечить текущие потребности, но и подготовиться к будущим вызовам. Также он перечислил ключевые инструменты, которые помогают достигать таких целей.

Ранее россияне рассказали о способах ведения учета доходов и расходов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами