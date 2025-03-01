Россиянам назвали самые важные и полезные финансовые привычки

Развитие осознанного подхода к управлению денежными средствами позволяет не только обеспечить текущие потребности, но и подготовиться к будущим вызовам. О ключевых инструментах, которые помогают достигать таких целей, «Газете.Ru» рассказал Ислам Ахмедшин, основатель сервиса «ЛОВИCASHBACK».

Первое правило — ведение учета доходов и расходов.

«Тщательный контроль над финансами начинается с регулярного отслеживания всех поступлений и трат. Но чаще всего этим пренебрегают и делают подсчеты в уме. С точки зрения финансовой грамотности такой подход считается неприемлемым способом контроля за финансами. Использование специальных приложений или таблиц позволяет получить точное представление о финансовых потоках и выявить возможности для оптимизации бюджета», — отметил он.

Второе — четкое формулирование финансовых целей.

«Только определение конкретных, измеримых и достижимых целей придает смысл финансовому планированию. Это может быть накопление на образование, покупка недвижимости или создание резервного фонда. Только прозрачно сформулированные цели помогают сконцентрироваться и разработать эффективные стратегии», — объяснил эксперт.

Третье — регулярная финансовая ревизия.

«Периодический анализ финансовых обязательств и расходов помогает выявить неэффективные траты и оптимизировать бюджет. Это включает пересмотр условий обслуживания банковских карт и кредитов, оплату различных услуг, отказ от ненужных подписок. Регулярная проверка помогает выбрать более выгодные варианты и лучше управлять бюджетом», — подчеркнул Ахмедшин.

Пятое — использование автоматизации для сбережений и инвестиций.

«Настройка автоматических переводов определенной суммы на сберегательные и инвестиционные счета способствует регулярному накоплению капитала. Это упрощает процесс сбережений и обеспечивает дисциплину в достижении финансовых целей. Дополнительным полезным инструментом может стать кэшбэк, который возвращает часть потраченных средств. Если выбирать карты с кэшбэком на категории, соответствующие регулярным расходам, можно существенно снизить затраты. Главное, анализировать условия программы лояльности и использовать те, которые приносят выгоду», — сказал специалист.

Шестое — постоянное обучение финансовой грамотности.

«Регулярное обновление знаний позволяет принимать более обоснованные решения. Чтение профильной литературы, участие в семинарах и консультации с финансовыми специалистами помогают быть в курсе актуальных инструментов и стратегий управления личными финансами», — резюмировал он.

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