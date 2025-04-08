Россияне рассказали о способах ведения учета доходов и расходов

Большинство россиян (73%) ведут учет своих расходов и доходов, следует из результатов совместного исследования медиахолдинга Rambler&Co и НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф».

Так же 53% регулярно ведут учет, 20% — нерегулярно, а 10% не анализируют свой бюджет, но хотят начать. Еще 17% не планируют заниматься планированием своих финансов.

В ходе опроса выяснилось, что 73% респондентов откладывают деньги, 34% регулярно сберегают накопления, а 39% — временами.

Опрос показал, что у 33% россиян есть подушка финансовой безопасности, 24% формируют ее, 23% только планируют создать резервный фонд, а у 20% его нет.

Говоря об инструментах для хранения сбережений, 55% заявили, что пользуются банковскими счетами, 23% хранят деньги «под подушкой», 8% — в валюте, 8% — в пенсионных фондах, а 6% переводят накопления на ИИС и брокерские счета.

По словам руководителя проекта «Моифинансы.рф» Николая Дмитриева, подавляющее большинство россиян имеют базовые знания о финансовой грамотности.

«Большинство предпочитают сберегать на депозитах – что разумно в условиях высоких ставок, но не всегда лучший выбор после их нормализации. Нужно повышать инвестиционную грамотность, объяснять потенциальным инвесторам, как работать с рисками», — отметил он.

В ходе опроса стало известно, что на фондовом рынке 15% респондентов интересуются акциями, по 3% ОФЗ, облигациями и паевыми инвестиционными фондами, а 76% не интересуются инвестиционными инструментами.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 28 марта по 3 апреля 2025 года. Всего в нем приняли участие более 65 тыс. интернет-пользователей.