Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Вильфанд дал совет насчет смены резины

Вильфанд заявил, что появилась возможность сменить зимнюю резину на летнюю
close
Евгений Одиноков/РИА Новости

В Европейской части России появилась возможность сменить зимнюю резину на летнюю на следующей неделе после того, после того как наступит потепление. Об этом РИА Новости заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Менять резину уже можно будет на следующей неделе. Кто-то говорил, что автомобильная весна наступает примерно в конце марта. Я такого не слышал. Вот сейчас можно, для этого будут условия», — заявил Вильфанд.

По словам научного руководителя Гидрометцентра, для смены резины рекомендуется дождаться хотя бы пяти дней подряд, когда ночные температуры не опускаются ниже +5-7°C.

Также Роман Вильфанд пообещал комфортную весеннюю погоду на Пасху — температура в Москве поднимется до +14-18°C.

Синоптик подчеркнул, что такая температура является нормой для этого времени года. При этом, по словам Вильфанда, на солнце можно будет загорать, ведь его активность соответствует третьей декаде августа.

Ранее синоптик рассказал о погоде в майские праздники в Москве.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами