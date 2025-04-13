Вильфанд дал совет насчет смены резины

В Европейской части России появилась возможность сменить зимнюю резину на летнюю на следующей неделе после того, после того как наступит потепление. Об этом РИА Новости заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Менять резину уже можно будет на следующей неделе. Кто-то говорил, что автомобильная весна наступает примерно в конце марта. Я такого не слышал. Вот сейчас можно, для этого будут условия», — заявил Вильфанд.

По словам научного руководителя Гидрометцентра, для смены резины рекомендуется дождаться хотя бы пяти дней подряд, когда ночные температуры не опускаются ниже +5-7°C.

Также Роман Вильфанд пообещал комфортную весеннюю погоду на Пасху — температура в Москве поднимется до +14-18°C.

Синоптик подчеркнул, что такая температура является нормой для этого времени года. При этом, по словам Вильфанда, на солнце можно будет загорать, ведь его активность соответствует третьей декаде августа.

Ранее синоптик рассказал о погоде в майские праздники в Москве.