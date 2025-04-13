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В Госдуме назвали инструменты защиты от спама, которые заработают в этом году

Депутат Немкин: у граждан РФ скоро появится инструмент, который защитит от спама
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Yeongsik Im/Shutterstock/FOTODOM

В скором времени россияне смогут отказаться от получения массовых спам-звонков через приложение или сайт оператора связи. Об этом РИА Новости рассказал член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

«Организации, осуществляющие массовые звонки абонентам мобильной сети, обязаны будут предоставить своему оператору связи информацию о своих контактных данных и целях звонка», — сообщил собеседник агентства.

Немкин добавил, что полученные данные позволят оператору отображать маркировку звонка на устройстве абонента. В результате россияне будут различать легитимные и нежелательные вызовы.

Кроме того, указал парламентарий, теперь у граждан будет возможность отказаться от получения массовых вызовов через личный кабинет на сайте своего оператора связи или в мобильном приложении.

Парламентарий отметил, что уже с августа россияне смогут отказаться от массовых рассылок, тогда как массовые обзвоны в России нельзя будет проводить без согласия абонента с сентября текущего года.

В случае если спам-звонки будут продолжаться даже после запрета, россияне смогут пожаловаться на нарушение требований, установленных законом, а оператор связи обязан рассмотреть такую жалобу в порядке, установленном правилами оказания услуг связи, заключил Немкин.

1 апреля президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на защиту жителей страны от телефонного и интернет-мошенничества. Документ предлагает создание базы голосов злоумышленников на основе государственной информационной системы «Антифрод». Кроме того, предполагается обязательная маркировка звонков на экранах гаджетов россиян, а также возможность отказа от рекламных обзвонов и СМС. Среди прочего документ позволяет запретить государственным органам и банкам связываться с гражданами через иностранные мессенджеры.

Ранее Верховный суд признал право на компенсацию за навязчивые звонки с рекламой.

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