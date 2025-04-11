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Верховный суд признал право на компенсацию за навязчивые звонки с рекламой

РИА Новости: Верховный суд признал право на компенсацию за спам-звонки
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Depositphotos

Верховный суд России признал право на компенсацию морального вреда за спам-звонки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на определение судебной коллегии по гражданским делам.

Жителю Москвы поступали звонки от одного из банков с предложениями оформить кредит. Мужчина, не являющийся клиентом этого банка, направил ему письменную претензию с просьбой прекратить звонки, но они не прекращались.

В итоге москвич обратился в суд с требованием компенсировать моральный вред, поскольку звонки «причиняли беспокойство и нравственные страдания». Сумма иска составила 5 тысяч рублей.

Банк объяснил звонки ошибкой, по которой номер истца попал в список клиентов, давших согласие на получение рекламных звонков. Суды трех инстанций встали на сторону банка.

Но Верховный суд впоследствии заявил, что рекламораспространитель обязан немедленно прекратить распространение рекламы в адрес лица, обратившегося к нему с таким требованием. Суд обратил внимание, что распространение рекламы по сетям электросвязи допускается только по предварительному согласию абонента.

Верховный суд отметил, что вина банка в причинении морального вреда предполагается, пока не доказано обратное. Дело отправили на пересмотр.

В феврале сообщалось, что министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России рассчитывает летом 2025 года ввести запрет на рекламный спам посредством звонков. Глава ведомства Максут Шадаев подчеркнул, что все звонки, исходящие от организаций, будут идентифицированы.

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