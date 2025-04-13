Россиян предупредили о мошенничестве с помощью диспансеризации

Телефонные мошенники стали взламывать личные кабинеты на портале «Госуслуг», представляясь сотрудниками поликлиник и предлагая пройти диспансеризацию. Об этом ТАСС сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

В ведомстве рассказали, что аферисты сообщают при звонке, что являются медицинскими специалистами из поликлиники, и предлагают пройти диспансеризацию.

Для того, чтобы произвести запись, злоумышленники просят назвать код из СМС, который на деле необходим для подтверждения входа в личный кабинет на «Госуслугах». В результате мошенники получают доступ к личным данным обманутого человека, указали в МВД.

В ведомстве также посоветовали для защиты своих данных устанавливать сложные пароли и двойную систему защиты.

11 апреля сообщалось, что в Воронеже 33-летняя местная жительница лишилась жилья и машины, доверившись мошенникам. Неизвестный позвонил женщине, она последовала инструкции мошенника, а через несколько минут ей позвонил «сотрудник портала «Госуслуги», который убедил горожанку, что ее аккаунт взломали и теперь аферисты якобы оформляют на нее кредиты. В итоге пострадавшая продала квартиру и машину, а все вырученные деньги отправила на счета преступников.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенников с участием подростков.