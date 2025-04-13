Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Общество
Размер текста
А
А
А

Новая схема мошенничества: «Госуслуги» взламывают под предлогом диспансеризации

Мошенники взламывают «Госуслуги» под предлогом диспансеризации
МВД рассказало о новой мошеннической схеме: злоумышленники звонят россиянам от имени поликлиник и предлагают записаться на диспансеризацию. Чтобы оформить «запись», просят назвать код из СМС — и таким образом подучают доступ к личному кабинету на портале «Госуслуги». С ним преступники получают возможность управлять аккаунтом: оформляют услуги, получают доступ к персональным данным и используют их для дальнейшего обмана.

Телефонные мошенники начали использовать новую схему социальной инженерии для получения доступа к личным кабинетам граждан на портале «Госуслуги». Первые случаи были зафиксированы в апреле 2025 года, сообщили в управлении МВД по борьбе с преступлениями в сфере информационно-коммуникационных технологий. Об этом ТАСС сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Схема обмана

Злоумышленники звонят пользователям, представляясь сотрудниками поликлиник. Повод — запись на диспансеризацию.

Чтобы якобы оформить ее через «Госуслуги», человека просят назвать СМС-код, который нужен для входа в личный кабинет.

Получив код, мошенники получают полный контроль над аккаунтом.

После этого может последовать второй звонок: уже от «службы поддержки». Человеку сообщают, что аккаунт взломан, и предлагают срочно обратиться в «Росфинмониторинг». Там просят заполнить заявление и прислать фотографии банковских карт. Вскоре после этого со счета жертвы начинают исчезать деньги.

Такие звонки сопровождаются хорошо отрепетированными сценариями и поддельными сайтами, визуально неотличимыми от портала «Госуслуги».

Подростки тоже в опасности

От подобных атак не защищены ни пенсионеры, ни школьники. В МВД отмечают, что в мошеннические схемы вовлекаются несовершеннолетние.

Доступ к аккаунтам дети передают под видом «подработки» или участия в «рекламных проектах».

Подполковник полиции из Управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ рассказал aif.ru, что организаторы находят школьников через мессенджеры и группы, где одновременно могут находиться сотни подростков. Большинство участников считают, что совершают безобидные действия и не подозревают о юридических рисках.

С 2021 года в России действует правило: все номера телефонов должны быть привязаны к подтверждённым аккаунтам на «Госуслугах». Однако, по данным МВД, мошенники используют чужие учетные записи, зарегистрированные на третьих лиц.

Как защититься

МВД напоминает основные правила:

  • используйте сложные пароли;
  • включайте двухфакторную аутентификацию;
  • не сообщайте СМС-коды никому, даже если звонящий представляется сотрудником госоргана;
  • не переходите по ссылкам из подозрительных сообщений;
  • при малейших сомнениях обращайтесь в официальную службу поддержки или в полицию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами