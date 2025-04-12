Западно-Сибирская транспортная прокуратура заинтересовалась задержками рейсов Azur Air

Западно-Сибирская транспортная прокуратура выясняет причины задержек рейсов авиакомпании Azur Air в Москву, Новосибирск, Пхукет и Томск. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В публикации отмечается, что 11 и 12 апреля в аэропортах Сочи, Казани, Красноярска, Новосибирска и Пхукета были объявлены задержки рейсов в связи с поздним прибытием самолетов авиакомпании.

В ведомстве подчеркнули, что прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности полетов и защите прав потребителей авиационных услуг. В случае выявления нарушений прав пассажиров граждане смогут обратиться к дежурному прокурору, говорится в публикации.

12 апреля сообщалось, что порядка 200 граждан России продолжают находиться в аэропорту Пхукета и не могут вылететь в Москву.

Рейс ZF 2902 авиакомпании Azur Air должен был вылететь в российскую столицу 12 апреля в 8:50 (мск), но до сих пор люди не могут подняться на борт самолета. Уточняется, что вылететь на родину у туристов получится только в 3:40 ночи.

Ранее самолет казахской авиакомпании совершил вынужденную посадку в Азербайджане.