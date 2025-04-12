Москвичей предупредили о похолодании и гололедице

Снег и гололедица ожидаются в ночь на воскресенье в Москве

Снег и понижение температуры в Москве ниже 0°C, которое может привести к гололедице, ожидаются в ночь на воскресенье, 13 апреля. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

В публикации отмечается, что после 23:00 и до утра воскресенья в Москве ожидается снег, переход температуры воздуха через 0°C в сторону отрицательных значений.

В ведомстве подчеркнули, что столичные службы непрерывно отслеживают состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы в соответствии с погодными условиями.

В связи с погодными условиями автомобилистов попросили быть внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что высота снежного покрова в Москве в субботу уменьшилась до 4 см.

Он отметил, что максимальная высота снежного покрова, по данным метеостанции ВДНХ, была зафиксирована в среду, 9 апреля, — 16 см. В четверг он уменьшился до 12 см, вчера, в пятницу составил 8 см.

Ранее жителей Дальнего Востока предупредили о надвигающейся непогоде.