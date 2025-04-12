Снега в Москве стало меньше еще на 4-8 сантиметров

Леус сообщил, что высота снежного покрова в Москве уменьшилась до 4 см

Высота снежного покрова в Москве в субботу уменьшилась до 4 см. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Снежный покров в столице убывает с завидным постоянством — третьи сутки подряд снега становится меньше на 4 см», — написал Леус.

Он отметил, что максимальная высота снежного покрова, по данным метеостанции ВДНХ, была зафиксирована в среду, 9 апреля, — 16 см. В четверг он уменьшился до 12 см, вчера, в пятницу составил 8 см.

Синоптик отметил, что на других метеостанциях мегаполиса высота снежного покрова до 1 сантиметра на Балчуге, до 5 сантиметров в Тушино и до 6 сантиметров в МГУ, суточная убыль составила от 4 до 8 сантиметров.

На других метеостанциях столицы высота снежного покрова до 1 см на Балчуге до 5 см в Тушино и 6 см в МГУ. В Подмосковье выше всего снежный покров в Волоколамске и Павловском Посаде — 14 см, добавил специалист «Фобоса».

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщал, что на Пасху температура в Москве поднимется до +14-18°С.

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