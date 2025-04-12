Бизнес Беловского района Курской области готов вернуться

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн объявил о готовности бизнеса Беловского района к возобновлению деятельности и активному участию в восстановлении пострадавших населенных пунктов. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что предприниматели не только планируют расширить производство, но и вложить инвестиции в восстановительные работы. Региональное правительство, по словам Хинштейна, будет оказывать всемерную поддержку местному бизнесу, особенно тем предпринимателям, которые выражают желание продолжать работу в приграничных районах.

«Хорошая новость - бизнес готов не просто вернуться и наращивать производство, но и включиться в работу по восстановлению населенных пунктов, тему с инвестициями обязательно возьмем в проработку», — говорится в сообщении.

Хинштейн подчеркнул, что объектам предпринимательства в Беловском районе был нанесен серьезный урон. На его территории работал сахарный завод, было развито мясное и молочное животноводство.

В марте министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что Правительство проработает механизм компенсации ущерба для компаний из курского приграничья, которые понесли потери из-за нападения ВСУ.

Ранее Путин назвал число получателей помощи в Курской области.