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Власти пообещали помощь бизнесу из курского приграничья

Решетников: пострадавшему из-за ВСУ бизнесу в курском приграничье помогут
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Правительство проработает механизм компенсации ущерба для компаний из курского приграничья, которые понесли потери из-за нападения ВСУ, сообщил министр экономического развития России Максим Решетников по итогам встречи с предпринимателями Курской области, пишет агентство РИА Новости.

По словам Решетникова, предприниматели из этого региона намерены восстановить утраченное производство. Именно в связи с этим власти приняли решение оказать помощь, понимая, что «бизнес попал в очень непростое положение».

Как подчеркнул министр, прорабатывается не только вопрос компенсации ущерба, но и вопросы налогов, отсрочек, предоставленных предприятиям, а также кредитов.

Накануне врио губернатора Александр Хинштейн сообщил, что утратившие имущество жители Курской области со 2 марта начинают получать ежемесячные выплаты в 65 тыс. рублей. Хинштейн отметил, что уже 1,6 млрд рублей были переведены на счета банков, поэтому первая выплата будет произведена вечером 2 марта.

Ранее Путин назвал число получателей помощи в Курской области.

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