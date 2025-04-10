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Блогер, на которого владелец отеля в Танзании напал за отзыв, рассказал о помощи консула

Тревел-блогер Гришин: консул посольства РФ в Танзании организовал для нас безопасное такси
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Из личного архива Константина Гришина

Тревел-блогер Константин Гришин, которого задержали в Танзании за негативный отзыв на отель на Занзибаре, рассказал «Газете.Ru» о помощи российского консула — благодаря ему Гришин с супругой безопасно покинули африканскую страну. До этого хозяин отеля угрожал им убийством и изнасилованием, а местная полиция бездействовала.

«Когда в отель приехали полицейские, они сказали, что нам надо поехать в участок. Я отказался и попросил для начала вернуть мне деньги за оставшиеся дни, а также сказал, что без звонка консулу посольства РФ в Танзании никуда не поеду. Деньги мне пообещали вернуть только в полицейском участке, а позвонить консулу разрешили. Мы нашли номер, позвонили ему в Дар-эс-Салам. Он нам подсказал, как себя вести, что подписывать, что нет», — сказал Григорьев.

С консулом на связи россиянин был и после того, как конфликт в полиции разрешился, и его вместе с супругой отпустили.

«Мы понимали, что после угроз хозяина отеля об убийстве и изнасиловании всякое может быть, тем более наркоманов там на острове немало, готовых за небольшую плату сделать что угодно. Поэтому мы позвонили консулу — он удаленно помогал. Организовал для нас безопасное такси по умеренной цене, всю дорогу звонил каждые 15-20 минут, консультировал меня. В результате мы успешно доехали до аэропорта», — рассказал Гришин.

Подробности о случившемся — в колонке Константина Гришина для «Газеты.Ru».

Ранее россиянин рассказал о бездействии местной полиции после нападения на него в отеле Танзании.

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