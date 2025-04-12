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В Чехии подсчитали ущерб от мартовского взрыва на оборонном заводе

Взрыв на оборонном заводе на востоке Чехии в марте нанес ущерб в $5,2 млн
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IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

В результате взрыва на оборонном предприятии Policske strojirny, расположенном недалеко от чешского города Поличка, был нанесен ущерб, оцениваемый в 120 млн крон (около $5,2 млн). Об этом заявил председатель совета директоров компании STV Group, арендующей часть производственных мощностей, Давид Хац, пишет ТАСС.

«Производство крупнокалиберных боеприпасов продолжается на другой линии, которую мы недавно ввели в строй. Мы ожидали большей мощности, но, к сожалению, из-за аварии она осталась прежней», — отметил Хац, опровергнув слухи о целенаправленном акте саботажа, назвав происшествие «классической промышленной аварией».

Взрыв, о котором идет речь, произошел 25 марта в цехе по производству и утилизации боеприпасов. В результате инцидента один человек получил серьезные травмы, а производственная линия по выпуску крупнокалиберных снарядов была повреждена.

Полиция расследует произошедшее, считая возможной причиной инцидента профессиональную халатность.

Ранее при взрыве в Лесозаводске пострадали два человека.

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