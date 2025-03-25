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На складе боеприпасов в Чехии произошел взрыв

ČTK: на складе боеприпасов в Чехии произошел взрыв, пострадал один человек
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Stringer/dpa/Global Look Press

На складе боеприпасов в чешском населенном пункте Боржины произошел взрыв, в результате которого пострадал один человек. Об этом сообщило агентство ČTK.

По данным журналистов, инцидент произошел на территории предприятия Poličské strojírny утром 25 марта. При взрыве на складе с боеприпасами один человек получил серьезные травмы.

Как передает ČTK, пожарные провели эвакуацию людей. На месте работают более 10 пожарных бригад, туда также был отправлен вертолет.

Утром 25 марта взрыв произошел в многоэтажном жилом доме на улице Гапцахской в столице республики Дагестан Махачкале. Как рассказали в региональной прокуратуре, причиной стало возгорание газовоздушной смеси.

По последней информации, в результате происшествия пострадали два человека — женщина и мужчина. Состояние одного из них оценивается как тяжелое.

Ранее взрыв произошел в многоквартирном доме в Ростовской области.

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