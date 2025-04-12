Трамп продлил введенное из-за действий РФ чрезвычайное положение в США

Президент США Дональд Трамп подписал документ, продлевающий на год режим чрезвычайного положения в стране из-за предполагаемой «вредоносной» внешнеполитической активностью России. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ предусматривает продолжение действия чрезвычайного положения, введенного ранее указом президента Джо Байдена (№14024 от 15 апреля 2021 года).

В документе Трамп перечисляет действия российской стороны, представляющие, по его мнению, «необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США». К числу таких действий он отнес якобы попытки вмешательства в демократические процессы в США и других странах, кибератаки и оказание влияния на иностранные правительства.

«Таким образом, в соответствии с разделом 202(d) Закона о чрезвычайных положениях в стране, я продлеваю на год действие чрезвычайного положения», — говорится в решении Трампа.

До этого госсекретарь США Марко Рубио заявил, что конгрессмены будут оказывать давление на администрацию американского президента Дональда Трампа, чтобы добиться введения еще большего количества санкций против России.

Ранее в США предложили ввести 500%-е пошлины против России.