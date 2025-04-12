Кремль отреагировал на отзыв приглашения фотографа ТАСС на World Press Photo

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал отзыв приглашения на церемонию награждения победителей конкурса World Press Photo фотокорреспондента Михаила Терещенко, передает ТАСС.

«Это противоречит здравому смыслу и духу журналистской солидарности», — сказал Песков.

В конце марта жюри конкурса World Press Photo объявило региональных победителей конкурса. Среди 42 лауреатов — два российских фотографа: Михаил Терещенко (ТАСС) и Алена Кардаш. Их работы этим летом покажут в лондонской галерее MPB. Снимок Терещенко, победивший в категории «Фотоистории», запечатлел последствия разгона протестов в Грузии. На фото изображена женщина в лыжной маске, респираторе и садовых перчатках, промывающая глаза шприцем после применения слезоточивого газа.

12 апреля стало известно, что организационный комитет международного фотоконкурса отменил приглашение корреспондента ТАСС на церемонию награждения лауреатов, запланированную на май в Амстердаме. В World Press Photo сообщили о получении жалоб на победу российского фотографа в европейском отборочном туре. Там заявили о начале рассмотрения этих обращений в соответствии с регламентом конкурса и подчеркнули приверженность принципу независимого судейства и высокому качеству отобранных работ, отрицая дискриминацию фотографов по национальному признаку.

Ранее Вашингтон не позволил дипломатам РФ поехать на мемориальную церемонию.