World Press Photo отказала фотографу ТАСС в посещении церемонии награждения

Организационный комитет международного фотоконкурса World Press Photo отменил приглашение корреспондента ТАСС Михаила Терещенко на церемонию награждения лауреатов, запланированную на май в Амстердаме. Об этом сообщает ТАСС.

В качестве объяснения организаторы сослались на обострившуюся геополитическую ситуацию в Европе, заявив о невозможности присутствия Терещенко на церемонии.

Фотографии Терещенко, запечатлевшие антиправительственные протесты в Грузии, стали победителями регионального этапа конкурса в номинации «Серия снимков» и претендуют на звание «Фотография года».

Победитель будет объявлен 17 апреля в Амстердаме, где на следующий день откроется выставка лучших работ конкурса. Церемония награждения победителей запланирована на май.

До этого организаторы World Press Photo сообщили о получении жалоб на победу российского фотографа в европейском отборочном туре. Они заявили о начале рассмотрения этих жалоб в соответствии с регламентом конкурса. Одновременно они подчеркнули приверженность принципу независимого судейства и высокому качеству отобранных работ, отрицая дискриминацию фотографов по национальному признаку.

На прошлой неделе российские гимнасты получили отказ в нейтральном статусе из-за открыток к 9 мая.

Ранее Вашингтон отказал российским дипломатам в поездке на мемориальную церемонию.