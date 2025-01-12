Вашингтон отказал российским дипломатам в поездке на мемориальную церемонию

Власти США отказали дипломатам из России в поездке на церемонию в Элизабет-Сити

Власти США не разрешили российским дипломатам поехать в американский город Элизабет-Сити, чтобы почтить память советских летчиков в ходе мемориальной церемонии. Об этом сообщается в Telegram-канале посольства РФ в США.

«(Получен. — «Газета.Ru») отказ в согласовании поездки российских дипломатов в город Элизабет-Сити для проведения мемориальной церемонии», — говорится в сообщении.

Дипломаты обратили внимание на то, что политические силы в США стремятся «забыть этапы российско-американского союзничества в годы Второй мировой войны».

В посольстве рассказали, что накануне в Элизабет-Сити прошла церемония, в ходе которой соотечественники опустили на воду алые гвоздики, отметив 80-летие памятной даты. 11 января 1945 года с базы в Элизабет-Сити в сторону СССР вылетел гидроплан, на борту которого находились канадские и советские летчики. Однако вскоре после взлета самолет упал в воду неподалеку от города. Советские летчики и радист из Канады не выжили.

В конце декабря 2024 года отставной американский дипломат Джим Джатрас заявил, что при президентстве Дональда Трампа значительных улучшений в отношениях между США и Россией ожидать не стоит. Надежда, что в администрации Трампа появятся «адекватные люди для конструктивного диалога», необоснована, добавил он.

Ранее в МИД России указали на бедный арсенал дипломатии США.