В Варшаве провели многотысячный марш оппозиции

Оппозиционная партия Польши «Право и справедливость» (PiS) организовала многотысячный марш в центре Варшавы, в котором приняли участие тысячи человек. Об этом сообщает РИА Новости.

Мероприятие организовано в преддверии выборов президента Польши, первый тур которых начнется 18 апреля. Оно посвящено 1000-летию Польского королевства. Среди участников шествия были замечены председатель PiS Ярослав Качиньский, кандидат в президенты от партии Кароль Навроцкий и другие члены фракции.

Участники марша принесли с собой национальные флаги и плакаты с политическими лозунгами. Им также раздают агитационные листовки кандидата в президенты от «Права и справедливости».

Накануне журнал Mysl Polska сообщил, что последние политические события, которые произошли в Румынии и Франции, заставляют предполагать возможное их повторение и на выборах президента в Польше. В публикации подчеркивается, что вынесенные против Кэлина Джорджеску и Марин Ле Пен судебные решения наглядно показывают, что с демократией, как ее понимают в Евросоюзе, происходит что-то не то.

Ранее политолог объяснил, почему кандидат в президенты Польши разочарован Зеленским.