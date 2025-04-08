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Политолог объяснил, почему кандидат в президенты Польши разочарован Зеленским

Политолог Стремидловский: Украина стала одной из ключевых тем выборов в Польше
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Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Политолог-полонист Станислав Стремидловский в интервью газете «Взгляд» прокомментировал недовольство кандидата в президенты Польши Кароля Навроцкого украинским лидером Владимиром Зеленским. По словам эксперта, Украина стала одной из ключевых тем предвыборной гонки в республике, поскольку будоражит эмоции избирателей.

Он напомнил, что существует целый ряд причин негативного отношения поляков к украинцам. Это и неблагодарность со стороны Киева, и падение уровня жизни, и разорение местных фермеров из-за ввоза украинской сельхозпродукции.

«В ситуации, когда в ваш дом приходит человек с улицы, пусть даже ваш сосед со сложной историей, и он живет у вас несколько лет, это будет раздражать даже самого терпеливого человека», — отметил Стремидловский.

Накануне кандидат в президенты Польши от крупнейшей оппозиционной партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий выразил «глубокое разочарование» Зеленским, «который вел себя так, как никогда не должен вести по отношению к польскому государству». Он отметил, что если победит на выборах, то будет стремиться к «восстановлению партнерских отношений» с Украиной. Однако сейчас, по его словам, Киев не относится к Варшаве по-партнерски.

Ранее кандидат в президенты Польши поинтересовался у избирателя, «платят ли ему русские».

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