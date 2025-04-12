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В Тюмени десятилетний мальчик поджег многоквартирный дом из любопытства

В Тюмени десятилетнего ребенка задержали за поджог фасада дома
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Shutterstock

Полицейские Тюмени задержали мальчика, которого подозревают в поджоге фасада многоквартирного дома. Об этом сообщает 72.ru.

По данным издания, поджигателем оказался десятилетний ребенок. Он приехал на место на велосипеде, предположительно, из соседнего дома, после поджога скрылся.

Правоохранители отыскали подозреваемого, им оказался несовершеннолетний школьник. Сейчас в полиции выясняют детали инцидента.

«Устанавливаем полные причины и мотивы совершения данного поступка, после чего будут приняты соответствующие меры», – сообщается в публикации.

По данным источника издания, причиной произошедшего стало желание ребенка повторить эксперименты с огнем, которые он видел в интернете.

Известно, что из-за возраста мальчика не привлекут к ответственности, отвечать за его действия будут родители.

Инцидент произошел на улице Николая Федорова. Школьник поджег фасад здания и уехал на велосипеде. Позже на место прибыли сотрудники МВД, они успели потушить возгорание.

Ранее бдительная соседка спасла весь подъезд от пожара, который устроили подростки.

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