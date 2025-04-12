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В Эстонии заявили о 40 нарушениях, выявленных на задержанном танкере Kiwala

ERR: Эстония утверждает, что на танкере Kiwala выявлено около 40 нарушений
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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Эстонские власти сообщают, что на танкере Kiwala, задержанном в пятницу и предположительно направлявшемся в российский порт Усть-Луга, было выявлено около 40 нарушений. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на данные департамента транспорта Эстонии.

«Департамент транспорта провел проверку танкера Kiwala, в ходе которой было выявлено 40 нарушений. В связи с этим, судну запрещено продолжать путь до устранения всех недостатков», — говорится в сообщении.

Отмечается, что нарушения касаются трех основных аспектов: несоответствий в судовой документации (23 случая), недостатков в системе обеспечения безопасности мореплавания, а также проблем с подготовкой экипажа к чрезвычайным ситуациям и наличия технических неисправностей.

В настоящее время танкер находится под наблюдением Военно-морских сил Эстонии в порту Мууга. Разрешение на продолжение плавания будет выдано департаментом транспорта только после полного устранения всех выявленных недостатков и успешного прохождения повторной инспекции.

О том, что Силы обороны Эстонии задержали танкер Kiwala, который направлялся в Россию, стало известно накануне. Журналисты писали. что это первый случай задержания Эстонией «судна теневого флота России».

Ранее в Эстонии приняли законопроект о праве военных топить подозрительные торговые суда.

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