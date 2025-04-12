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Мантуров вручил награды космонавтам Артемьеву и Прокопьеву

Мантуров наградил орденами Гагарина космонавтов Артемьева и Прокопьева
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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров вручил государственные награды выдающимся представителям и коллективам российской ракетно-космической отрасли. В числе награжденных — космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев, удостоенные ордена Гагарина указом президента, пишет РИА Новости.

Генеральный директор Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Василий Титов получил орден, предназначенный для всего коллектива института. Кроме того, государственными наградами были отмечены еще несколько сотрудников космических предприятий.

Мантуров подчеркнул высокую степень ответственности, возложенной на современных специалистов космической отрасли, связанную с богатым наследием советской и российской космонавтики и необходимостью удержания лидирующих позиций в мировой космической гонке.

До этого первый вице-премьер отметил исключительное значение российских достижений в освоении космоса. Выступая на праздничном концерте, посвященном Дню космонавтики, чиновник отметил, что этот день символизирует уникальную роль России как пионера в космической сфере.

Ранее Путин поздравил ветеранов и сотрудников космической отрасли.

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