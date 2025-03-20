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Главу центра информационных технологий Росгвардии задержали

ТАСС: главу центра информационных технологий Росгвардии Чепкасова задержали
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Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Начальника главного центра информационных технологий (ГЦИТ) Росгвардии Николая Чепкасова задержали. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, задержанный стал подозреваемым по уголовному делу. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения, заявил собеседник агентства.

Других подробностей источник не привел.

Как сообщили агентству в 235-м гарнизонном военном суде, инстанция получила ходатайство следствия об аресте главы ГЦИТ Росгвардии.

Центр под руководством Чепкасова отвечает за ключевые направления деятельности Росгвардии: развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, автоматизацию государственных услуг, организацию межведомственного электронного взаимодействия, обеспечение кибербезопасности, импортозамещение программного обеспечения.

17 марта стало известно, что военный апелляционный суд оставил в силе обвинительный приговор, который был вынесен бывшему главному бухгалтеру дислоцированной в Дагестане воинской части Росгвардии Геннадию Колбасюку.

Ранее сообщалось, что арестованному полковнику Росгвардии Андрею Степину предъявили новые обвинения.

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