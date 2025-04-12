Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мантуров заявил о важности Дня космонавтики для понимания миссии России

Мантуров: День космонавтики подчеркивает уникальную миссию России
close
Roman Naumov/Global Look Press

Первый вице-премьер России Денис Мантуров подчеркнул исключительное значение российских достижений в освоении космоса. Об этом сообщает ТАСС.

Выступая на праздничном концерте, посвященном Дню космонавтики, чиновник отметил, что этот день символизирует уникальную роль России как пионера в космической сфере и демонстрирует безграничный потенциал отечественного инженерного гения, обеспечившего российское лидерство в космонавтике на многие десятилетия вперед.

«Этот день подчеркивает уникальную миссию России. <…> Наша страна доказала, что инженерная мысль не знает границ и определила свое лидерство в космосе на долгие десятилетия», — сказал Мантуров.

Он добавил, что это достижение является результатом работы огромного коллектива высококвалифицированных специалистов, численность которого превышает 165 тысяч человек.

12 апреля российские космонавты Алексей Овчинин, Кирилл Песков и Иван Вагнер поздравили соотечественников с Днем космонавтики. По словам Овчинина, в России освоение космоса всегда считалось чем-то большим, чем просто профессией.

Ранее Путин поздравил ветеранов и сотрудников космической отрасли.

Все новости на тему:
День космонавтики
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами