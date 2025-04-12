Мантуров заявил о важности Дня космонавтики для понимания миссии России

Первый вице-премьер России Денис Мантуров подчеркнул исключительное значение российских достижений в освоении космоса. Об этом сообщает ТАСС.

Выступая на праздничном концерте, посвященном Дню космонавтики, чиновник отметил, что этот день символизирует уникальную роль России как пионера в космической сфере и демонстрирует безграничный потенциал отечественного инженерного гения, обеспечившего российское лидерство в космонавтике на многие десятилетия вперед.

«Этот день подчеркивает уникальную миссию России. <…> Наша страна доказала, что инженерная мысль не знает границ и определила свое лидерство в космосе на долгие десятилетия», — сказал Мантуров.

Он добавил, что это достижение является результатом работы огромного коллектива высококвалифицированных специалистов, численность которого превышает 165 тысяч человек.

12 апреля российские космонавты Алексей Овчинин, Кирилл Песков и Иван Вагнер поздравили соотечественников с Днем космонавтики. По словам Овчинина, в России освоение космоса всегда считалось чем-то большим, чем просто профессией.

Ранее Путин поздравил ветеранов и сотрудников космической отрасли.