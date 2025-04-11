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Россиянам рассказали, как навсегда вылечить аллергию

Врач Болибок: россияне при желании могут навсегда вылечить аллергию
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Freepik.com

Динамика аллергических реакций напрямую зависит от локальной погоды. На фоне снегопадов растения приостановили цветение, но с возвращением тепла россиян ожидает обострение поллинозов, предупредил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. В беседе с НСН он напомнил о возможности навсегда вылечить аллергию с помощью вакцинации.

«Как только весна вернется, нас ждет резкое обострение респираторных аллергических процессов, поллинозов», — отметил врач.

Он посоветовал россиянам вовремя обратиться к аллергологу и узнать, какие препараты в данном конкретном случае лучше всего подойдут для профилактики аллергии. Вариантов много – это могут быть как таблетки, так и ингаляторы, капли и прочее.

Но лучшим способом лечения аллергии на пыльцу является аллергоспецифическая иммунотерапия. Сегодня специалисты разработали вакцины против всех значимых пыльцевых аллергенов – так победить заболевание можно раз и навсегда, заключил Болибок.

Напомним, директор ГНЦ «Институт иммунологии» ФМБА, президент Российской ассоциации аллергологов и клинических иммунологов, член-корреспондент РАН Муса Хаитов сообщил, что российская вакцина против аллергии может быть введена в оборот в конце текущего года или в начале 2026 года.

Ранее стало известно, как изменение климата влияет на сезонную аллергию.

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