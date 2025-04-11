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Семье пришлось переехать из-за аллергии на детскую площадку

Daily Mail: семья в Англии переехала из-за аллергии на покрытие на детской площадке
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Shutterstock

В Англии семья была вынуждена переехать из-за аллергии на детскую площадку, пишет Daily Mail.

Семья из британского города Дерхэм была вынуждена покинуть свой дом из-за угрозы здоровью, связанной с ремонтом соседней детской площадки. 43-летняя Зои Раунтри и ее 16-летний сын, страдающие тяжелой аллергией на латекс, испытали серьезные проблемы с дыханием, когда рабочие начали демонтаж старого резинового покрытия игровой зоны.

Женщине потребовалась срочная медицинская помощь — врачи назначили ей стероидные препараты. У ее сына-подростка, имеющего аналогичное заболевание, также проявились симптомы аллергии, хотя и в более легкой форме.

Семья неоднократно обращалась в городской совет Дерхэма с просьбой использовать альтернативное покрытие без латекса. Однако власти отказались от этого варианта, сославшись на дополнительные расходы. В результате районный совет предоставил семье временное жилье, но перспектива возвращения в собственный дом остается под вопросом.

«Новая игровая зона будет больше и посещаемее, что означает постоянное присутствие частиц латекса в воздухе, особенно в жаркую погоду», — поясняет Зои.

Представитель администрации Тони Нидхэм заявил, что используемое резиновое покрытие соответствует национальным стандартам и не представляет большей опасности, чем обычные автомобильные шины. При этом он выразил сожаление по поводу сложившейся ситуации.

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