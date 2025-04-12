Партнеры США не понимают целей тарифной политики Трампа

Международные торговые партнеры США не понимают целей американской администрации, которая вводит импортные пошлины. К такому выводу приходит издание Politico, опираясь на беседы с дипломатами из более чем пятнадцати стран.

В публикации подчеркивается, что пока США ведут прямые переговоры лишь с ограниченным кругом азиатских стран — Японией, Южной Кореей, Вьетнамом и Индией, — большинство других государств, подвергшихся воздействию тарифных ограничений, остаются не в курсе целей американской стороны.

«Чиновники администрации Трампа ведут переговоры о торговых соглашениях с отдельными союзниками, оставляя большинство стран, попавших под удар пошлин Дональда Трампа, в неведении относительно того, чего президент хочет от них», — говорится в материале.

Дипломатические источники как из азиатско-тихоокеанского региона, так и из Европейского союза, выразили смятение по поводу вводимых пошлин, заявляя о неясности мотивации Белого дома.

До этого издание Bild писало, что президент США Дональд Трамп якобы «разочарован» своими советниками из-за результатов введения жестких тарифов, поэтому отодвигает от себя сторонников этого решения.

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