Эксперт рассказал, как российские компании могут выиграть от пошлин США против КНР

Прикладова: РФ может выиграть от пошлин, выкупив товары КНР по низкой цене

Компании из России и других стран могут выиграть от введения импортных пошлин США, запросив у Китая дополнительную скидку на товары. Об этом заявила РИА Новости доцент кафедры международного бизнеса РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова.

Она рассказала, что российские или другие компании могли бы воспользоваться моментом, закупив вместо США некоторое количество товаров из Китая, но по более низким ценам. При этом доцент отметила, что в этом случае речь не идет о значительных объемах продукции.

От этой ситуации могут также выиграть страны, поставляющие аналогичную продукцию, но против которых введены пошлины не в 50% или 100%, добавила Прикладова.

2 апреля президент США Дональд Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. В частности, для Китая они составили 34%.

Пекин в ответ начал повышать антиамериканские пошлины. В итоге США подняли тарифы против Китая до 145%, а КНР довела пошлины против Штатов до 125%.

Ранее Трамп допустил возможность снижения пошлин для ряда стран.